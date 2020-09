Stasera in tv 7 settembre, su La7 il film Il giurato con Demi Moore e Alec Baldwin. La trama

07 settembre 2020 a

a

a

Stasera in tv 7 settembre, su La7 in prima serata è in programma il film Il giurato. Thriller del 1996, realizzato negli Stati Uniti, regia di Brian Gibson. Nel cast troviamo Demi Moore, Alec Baldwin, Lindsay Crouse, Tony Lo Bianco. Annie Laird, scultrice e madre single, si ritrova a prendere parte come giurato al processo contro il mafioso Boffano. Un'arma a doppio taglio. C'è chi trama nell'ombra e vuole servirsi di lei per influenzare la giuria. E' un uomo detto il maestro, collaboratore della mafia, spietato e capace di uccidere a sangue freddo amici, bambini e donne a soggiogare Annie che quando ne scopre l'identità, subisce un atroce colpo al cuore.

