Stasera in tv 7 settembre, su Rai Storia documentario sul terremoto del 1920 in Lunigiana e Garfagnana

1920. Il terremoto in Lunigiana e Garfagnana. E' il titolo del programma stasera in tv, 7 settembre, su Rai Storia a partire dalle ore 21.10. Era il 7 settembre del 1920 quando Lunigiana e Garfagnana furono devastate da una scossa di magnitudo 6.8. Fu uno degli eventi più distruttivi del ventesimo secolo in Italia: 171 morti e 650 feriti. Ma soprattutto fu uno dei primi casi mediatici della storia del Paese, diede il via alla futura nascita della Protezione civile e portò al primo approccio organico delle istituzioni agli interventi post-sisma. A cento anni di distanza, il documentario ricostruisce la cronaca di quei tragici giorni.

