Stasera in tv 7 settembre, su Rai4 ultimi due episodi di "Daredevil 2": le anticipazioni

Ultimo doppio appuntamento con la seconda stagione di Daredevil su Rai4. Lunedì 7 settembre in prima serata infatti andranno in onda appunto gli ultimi due episodi in cui vedremo il supereroe Marvel (interpretato da Charlie Cox) che si troverà faccia a faccia con la Mano, riuscendo a trovare l’inaspettato aiuto di Elektra e non solo. Nella prima puntata "Il buio in fondo al tunnel", Daredevil rischia tutto per salvare un vecchio amico. Karen segue una pista pericolosa. L’ufficio legale della Nelson and Murdock potrebbe aver raggiunto il suo ultimo atto. A seguire, il finale di stagione, la tredicesima puntata intitolata "Una giornata fredda a Hell’s Kitchen". Daredevil si trova con le spalle al muro nella sua ultima resa dei conti per la sua vita e il futuro di Hell’s Kitchen. Dalla prossima settimana saranno trasmessi gli episodi della terza stagione.

