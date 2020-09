Televisione, i programmi Mediaset che ripartono: così giorno per giorno fino a domenica 21 settembre 2020

07 settembre 2020 a

Oggi, lunedì 7 settembre 2020, ripartenza di alcuni programmi Mediaset. Fino al 21 settembre, giorno per giorno, saranno molte le trasmissioni che ritorneranno. Ecco il quadro.

Lunedì 7 settembre

"Mattino Cinque": in diretta dalle ore 8.45 su Canale 5 con Federica Panicucci e Francesco Vecchi;

"Uomini e Donne": alle ore 14.45 su Canale 5 Maria De Filippi taglia il traguardo della 25esima edizione della trasmissione e festeggia l'evento con uno studio nuovo di zecca;

"Pomeriggio Cinque": in diretta dalle ore 17.10 su Canale 5 con Barbara d'Urso;

"Caduta Libera": alle ore 18.45 su Canale 5 la nuova edizione condotta da Gerry Scotti.

Martedì 8 settembre

“Fuori dal coro” in prime-time su Retequattro il programma condotto da Mario Giordano.

Giovedì 10 settembre

“Chi vuol essere milionario?”, in prima serata su Canale 5, il game show condotto da Gerry Scotti;

“Dritto e rovescio”, in prime-time su Retequattro, l'approfondimento condotto da Paolo Del Debbio.

Venerdì 11 settembre

“Freedom”, in prima serata su Italia 1 la nuova edizione del programma di Roberto Giacobbo;

“Quarto grado”, in prime-time su Retequattro, al via la dodicesima stagione della trasmissione con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Sabato 12 settembre

“Tù sì que vales”: in prima serata su Canale 5 la nuova edizione dello show con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli;

"Verissimo": in day-time alle ore 16.00 su Canale 5, si apre la nuova stagione della trasmissione condotta da Silvia Toffanin.

Domenica 13 settembre

"Live - Non è la d’Urso”: in prime time su Canale 5, appuntamento con il programma targato Videonews condotto da Barbara d’Urso.

“Domenica Live”: in day time alle 17.25 su Canale 5 il contenitore condotto da Barbara d’Urso.

Lunedì 14 settembre

"Grande Fratello Vip", la quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5;

"Forum", con Barbara Palombelli in diretta dalle ore 11.00 su Canale 5;

"Lo Sportello di Forum", in diretta su Retequattro dalle ore 14.00;

"Stasera Italia", in access prime-time su Retequattro in diretta con Barbara Palombelli.

Canale 5, oggi lunedì 7 settembre 2020 torna in tv "Caduta libera!" con Gerry Scotti

Mercoledì 16 settembre

"Temptation Island", in prima serata su Canale 5 il docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi.

Domenica 20 settembre

"Pressing - Serie A", in seconda serata su Italia 1 con Giorgia Rossi.

Lunedì 21 settembre

"Tiki Taka - Il calcio è il nostro gioco", in seconda serata su Italia 1 la nuova edizione del programma di approfondimento calcistico condotto da Piero Chiambretti.

