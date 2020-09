Barbara d'Urso, via a Pomeriggio Cinque su Canale 5: "Non avremo ospiti in studio, ospiti sì"

07 settembre 2020 a

Barbara d'Urso torna con Pomeriggio 5 da oggi, lunedì 7 settembre 2020. «Abbiamo deciso di non avere il pubblico in studio. Ci abbiamo pensato molto ma piuttosto che avere poco pubblico distanziato con le mascherine, preferisco per il momento avere lo studio vuoto», ha affermato la conduttrice al ’Giornale'. Oggi su Canale 5, via a Pomeriggio Cinque e dal 13 anche Domenica Live e Live - Non è la d’Urso.

«Gli ospiti però ci saranno - assicura -. Per rispettare le regole, mi sono fatta costruire un’asta di legno lunga un metro e mezzo per calcolare all’istante la distanza tra ciascuno dei miei ospiti in studio». Fra gli ospiti non mancheranno i politici, aggiunge la presentatrice: «Qualcuno forse non se lo ricorderà ma io ho sempre ospitato politici nei miei programmi, da Pannella a Casini in avanti. Ma chi verrà, non parlerà di campagna elettorale, ma di altro», dice, passando a ricordare la sua amicizia con Silvio Berlusconi, in questi giorni è in ospedale: «Lo conosco da quando avevo 18 anni ed eravamo a TeleMilano, canale 58. È un gentiluomo e per lui e la sua famiglia provo un affetto profondo. È una persona generosa di sentimenti». Quanto alle novità dei di quest’anno, annuncia, «per Live - Non è la d’Urso, come ogni anno, aggiungeremo un particolare in più che sarà una sorpresa. Ci saranno ovviamente anche le esclusive».

