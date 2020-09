Stasera in tv 7 settembre, su Rai3 il tema dello smart working a "Presa Diretta": anticipazioni e ospiti

07 settembre 2020 a

a

a

La terza puntata di "Presa Diretta", in onda lunedì 7 settembre alle 21.20 in diretta su Rai3, è dedicata allo smart working e alla riduzione dell’orario di lavoro: un viaggio tra le storie e le aziende, italiane e non, che hanno scelto la settimana corta o la giornata corta, dove i lavoratori lavorano di meno, a parità di stipendio, e producono di più. Lavorare meno per lavorare meglio e per lavorare tutti è dunque possibile. E poi c’è stato lo smart working che, tra pregi e difetti, è stata una risposta necessaria per affrontare l’emergenza sanitaria. Milioni di lavoratori si sono ritrovati a fare da casa quello che prima facevano in ufficio. "Presa Diretta" ha scoperto un mondo pieno di contraddizioni e storie di chi, tra mille difficoltà, ha vissuto il telelavoro d’emergenza. "Presa Diretta" racconta poi quanto pesino la lentezza della connessione e l’assenza della banda larga in tante zone d’Italia. Gli ospiti di Riccardo Iacona sono: Giorgio Maran, esperto di nuovi modelli di lavoro, Marco Bentivogli che ha scritto un libro sullo smart working, Fabiana Dadone, ministra per la Pubblica Amministrazione, Maurizio Landini segretario della Cgil e Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica di Catanzaro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.