Stasera in tv 7 settembre, su Rai Storia Passato e presente: il bombardamento di Londra

07 settembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 7 settembre, su Rai Storia alle ore 20.30, nell'ambito di Passato e presente, condotto da Paolo Mieli, è in programma Il bombardamento di Londra. La ricostruzione dei drammatici giorni in cui la capitale del Regno Unito fu colpita dal bombardamento dell'aeronautica tedesca. Paolo Mieli e il professor Giovanni De Luna ripercorrono la fase più complessa della guerra per il popolo inglese. Le bombe provocarono decine di migliaia di vittime tra la popolazione civile, oltre a danni ingentissimi a tutta la capitale. Il Paese, guidato da Winston Churchill, non si piegò e grazie all'abilità dei piloti della Raf alla fine inflisse la prima pesante sconfitta ai nazisti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.