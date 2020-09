Mario Biondi padre per la nona volta: "Si chiamerà Maria Etna, ora le figlie superano i maschi 5 a 4"

07 settembre 2020 a

Si chiamerà Maria Etna come il vulcano il nono figlio del cantante Mario Biondi, uno dei più prolifici del mondo dello spettacolo. Lo ha rivelato lo stesso musicista a "C'è tempo per...", la trasmissione su Rai1 condotta da Beppe Convertini. Biondi ha sottolineato come durante il lockdown abbia voluto realizzare un bellissimo progetto benefico con Annalisa Minetti. “E’ stata una collaborazione molto bella perché dedicata alle classi sociali in difficoltà, eravamo fermi inchiodati a casa…”, ha spiegato Mario. Poi la rivelazione della nona paternità, quella che "mette il dispari", ha spiegato ancora il cantante: "Finora erano 4 maschi e 4 femmine, adesso nasce Maria Etna, come il vulcano”. In vista dell’arrivo dell’ultima figlia, Mario ha spiegato: “Io e la mia compagna stiamo facendo una mattata, vorremmo farla nascere sotto al vulcano, a Catania, una città a cui sono legato dalla vita, sono catanese dall’anno Mille”, ha chiosato. Il maggiore dei suoi figli ha 24 anni, mentre Biondi festeggerà 50 anni nel gennaio 2021.

