Stasera in tv lunedì 7 settembre 2020, in seconda serata su Canale 5 Il consiglio dei papà

Il consiglio dei papà viene trasmesso in tv, in seconda serata, stasera lunedì 7 settembre 2020 su Canale 5. La trama narra che la lettera di Luly viene pubblicata sul giornale e lei deve correre ai ripari per avvertire Robin prima che i suoi fratelli la leggano.Intanto tutti si preparano all'arrivo di una tempesta che colpira' a breve la Georgia, e se i Perry decidono di andare a rifugiarsi da Oliver, Sage vorrebbe scappare da li', per non rivelare il suo segreto.

Una anticipazione che lascia col fiato sospeso gli amanti dell'appuntamento che la rete ammiraglia Mediaset propone a mezzanotte.

