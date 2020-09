Law & Order: Special Victims Unit su Italia 1 stasera 7 settembre 2020 in seconda serata, la trama

07 settembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, in seconda serata su Italia 1, va in onda Law & Order: Special Victims Unit. L'appuntamento è fissato per le ore 00.57. La trama narra che lo psicologo Josh Hensley sta per sposare Lana, quando una donna, Kitty Bennett, interrompe la cerimonia e accusa Hensley di stupro. Nonostante Josh tenti di difendersi dall'accusa, Kitty sembra convinta di quel che dice. Ma man mano che l'inchiesta prende forma, si profila un'ipotesi diversa che rischia di trasformare Kitty da vittima a carnefice, fino all'intervento risolutivo di Lana.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.