Stasera in tv 7 settembre, su Rai2 Richard Gere nel "Ritorno al Marigold Hotel": la trama

Torna la commedia su Rai2 nella prima serata di lunedì 7 settembre. Dalle 21,20 andrà in onda "Ritorno al Marigold Hotel", sequel di Marigold Hotel del 2012 diventato un successo inaspettato soprattutto grazie al passaparola, grazie alla storia semplice di un gruppo di pensionati inglesi che decidono di godersi la vita in un albergo indiano aperto da poco. Diretto da John Madden, scritto da Ol Parker, il film ha incassato 667 mila euro in Italia, 33,1 milioni di dollari negli Usa e 86 in tutto il mondo. Il titolo originale è "The second best exotic Marigold Hotel 2". La storia è appunto ambientata al Marigold hotel, ora che è pieno di clienti che si trattengono per periodi prolungati, i due codirettori Muriel Donnelly e Sonny Kapoor sognano di ingrandirsi e hanno appena trovato il posto ideale per farlo: il secondo Marigold Hotel. Nel cast anche Richard Gere.

