Film Regression in seconda serata su Rete 4 stasera lunedì 7 settembre 2020: la trama

07 settembre 2020 a

a

a

In seconda serata tv, stasera lunedì 7 settembre 2020, su Rete 4 (ore 00.47) va in onda il film Regression. La trama della pellicola narra che negli anni Novanta, nel Minnesota, un detective indaga su una ragazza che ha accusato il padre di un delitto abominevole. Il padre non ricorda nulla di cio' che e' accaduto ma, quando un rinomato psicologo si interessa al caso, la cospirazione che sottende diventa piu' chiara.

Un film che lascia col fiato sospeso ed è ricco di colpi di scena con un cast di primo piano.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.