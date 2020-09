Stasera in tv 7 settembre, su Rai Movie in seconda serata il western Appaloosa

07 settembre 2020 a

Stasera in tv 7 settembre, su Rai Movie in seconda serata a partire dalle ore 23.15, è in programma il film Appaloosa. Realizzato nel 2009, produzione Usa e regia di Ed Harris. Del cast fanno parte oltre allo stesso regista, anche Viggo Mortensen, Jeremy Irons e Reneè Zellweger. Il film è basato sul romanzo di Roberto Parker, pubblicato nel 2005. Lo sceriffo di Appaloosa si fa aiutare dal suo vice per difendere gli abitanti dalle prepotenze di un assassino e della sua banda di delinquenti. Ma i due uomini della legge si contendono anche le attenzioni della bella Allie.

