Uomini e Donne, Nicola Vivarelli contro Gemma Galgani: "Ho 26 anni e sono stato scaricato da una di 70"

Nella prima puntata di Uomini e Donne su Canale 5 di oggi, lunedì 7 settembre 2020, scontro tra Nicola Vivarelli e Gemma Galgani, quest'ultima si è presentata in studio dopo l'intervento di chirurgia estetica.

“Se eri così interessato a vedere la mia faccia, per tre mesi d’estate ci si vedeva”, afferma Nicola. “Tu mi hai mandato un messaggio dicendo che non ero la persona adatta a te.

Poi mi hai mandato un messaggio bellissimo, letterario che a me non interessa e sono convinta che sia tua madre a scrivermi”, replica la dama torinese di Uomini e Donne.

Nicola Vivarelli ricorda di aver invitato Gemma a Forte dei Marmi, ricevendo però il rifiuto della dama che, dopo tre mesi, si aspettava di far evolvere il proprio rapporto. Gemma, però, non si è sentita coinvolta da Nicola che afferma amaramente: “Un ragazzo di 26 anni che viene rifiutato da una donna di 70 anni, può sentirsi deluso? Stai attenta a quello che dici, non azzardarti a mettermi in bocca parole che non ho mai detto”.

