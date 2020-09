Stasera in tv 7 settembre, su Rai Movie il film Per un pugno di dollari. La trama

07 settembre 2020 a

Stasera in tv, 7 settembre, su Rai Movie a partire dalle ore 21.10 è in programma il film Per un pugno di dollari. Genere western, realizzato nel 1964 per la regia dello straordinario Sergio Leone. Nel cast l'allora giovane Clint Eastwood con Gian Maria Volonté, Marianne Koch, Josef Egger, Wolfgang Luschky. La pellicola racconta l'arrivo a San Miguel di un pistolero solitario. Da anni due famiglie si fanno la guerra per il controllo del contrabbando. Il pistolero fa il doppio gioco e cerca di aizzarle allo scontro finale. Viene scoperto e torturato, ma quando torna l'obiettivo è uno solo: consumare una atroce vendetta.

