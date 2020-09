Stasera in tv 7 settembre, su Rai1 l'Italia di Mancini sfida l'Olanda per la Nations League

07 settembre 2020 a

Appuntamento con il calcio in prima serata di lunedì 7 settembre su Rai1. A partire dalle 20,30 infatti sarà trasmessa la seconda partita della Nazionale italiana in Nations League: ad Amsterdam l'Italia di Roberto Mancini sfiderà i padroni di casa dell'Olanda, vittoriosi all'esordio contro la Polonia. Per gli azzurri è l'occasione di riscattare il mezzo passo falso con la Bosnia, un pareggio (rete di Sensi per l'Italia) che ha destato qualche perplessità tra tifosi e addetti ai lavori. In occasione del match contro gli Orange, il ct Mancini rinnoverà l'undici titolare: torna dall'inizio capitan Chiellini al centro della difesa al fianco di Bonucci. A destra ballottaggio fra Di Lorenzo e D’Ambrosio, con Spinazzola a sinistra. A centrocampo torna Jorginho nel ruolo di play con Barella come mezzala. L’altra maglia se la giocano Zaniolo o Locatelli. In attacco il ct lancerà dall’inizio il capocannoniere Immobile, con Insigne a sinistra e Kean possibile sorpresa a destra.

