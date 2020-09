Uomini e donne, quattro nuovi tronisti per la trasmissione di Canale 5, ecco chi sono

07 settembre 2020 a

Uomini e Donne su Canale 5 è ripartito oggi, lunedì 7 settembre 2020. Ci sono quattro nuovi tronisti. Due uomini e due donne che non fanno parte del mondo dello spettacolo e che sbarcano alla corte di Maria De Filippi per trovare il vero amore.

I due tronisti si chiamano Davide Donadei e Gianluca De Matteis. Davide è un giovane ristoratore di 25 anni e ha origini salentine. Sogna una storia seria e spera di trovare a Uomini e Donne una ragazza con cui realizzare questo sogno. Gianluca, invece, ha 30 anni e una grande passione per le moto al punto da concedersi spesso viaggi in sella. Cerca una ragazza con una forte personalità che sappia tenergli testa.

Due nuove troniste. Si tratta di Jessica e Sophie. Jessica ha 29 anni e un figlio di cinque anni. Da giovanissima si è trasferita a Milano dove ha cominciato a lavorare. E’ diventata tatuatrice da poco lavora anche alle Poste. Sophie dovrebbe avere solo 18 anni anche se, secondo quanto fa sapere Very Inutil People, potrebbe avere 20 anni. Giovanissima e bellissima, lavora come modella per Chiara Ferragni.

