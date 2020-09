Georgina e Cristiano Ronaldo, proposta di matrimonio sullo yacht: tutti i dettagli

07 settembre 2020 a

a

a

"Yes". Un messaggio di una sola parola, con la foto di lei e Cristiano Ronaldo insieme, che sembra voler significare l'accettazione di una proposta importante. E così i rumors su un imminente matrimonio tra Georgina Rodriguez e il fuoriclasse portoghese si sono via via intensificati. La proposta sarebbe avvenuta nell'ultimo giorno di vacanza della coppia, a raccontare i particolari è stato un giornalista portoghese.

La modella avrebbe organizzato una festa a sorpresa nello yacht che ha ospitato i due durante l'estate in giro per il Mediterraneo, con inviti riservati agli amici più intimi di Georgina e CR7. Quest'ultimo, felice per il gesto della compagna, si sarebbe lasciato andare a una proposta di matrimonio, che la Rodriguez avrebbe accettato con entusiasmo. Da qui il post con scritto "Yes" su Instagram. Tutto dunque lascia presagire un matrimonio in breve tempo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.