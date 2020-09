Uomini e Donne, Gemma Galgani si presenta dopo il lifting. Scontro in studio con Tina: "Falsa" | Video

07 settembre 2020 a

Prima puntata di Uomini e Donne su Canale 5 e grande protagonista subito Gemma Galgani col nuovo look dopo i ritocchini, il ricorso alla chirurgia estetica. “Voglio amare un pochino di più me stessa.

Sono emozionata, curiosa e agitatissima. Dovrei cercare di aprirmi per fargli capire i miei timori. Ho paura che qualcosa non corrisponda alle mie aspettative. Qualsiasi cosa accada, non cambierà mai me stessa”, dice Gemma con Maria De Filippi che manda così in onda il filmato con le varie tappe che Gemma ha fatto per sottoporsi al lifting.

Uomini e Donne, oggi lunedì 7 settembre 2020 su Canale 5: scontro Gemma Galgani e Sirius e spunta Valentina

“Ci rendiamo conto? Sta rincorrendo una gioventù persa solo per accaparrarsi un ragazzino. Lei che ha sempre dichiarato di essere contraria alla chirurgia estetica massacrando tantissime donne compresa me, dopo l’arrivo di Sirius, ha deciso di farsi il lifting. Ma quanto è falsa?”, l'attacca Tina Cipollari.

