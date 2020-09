Melissa Satta, bikini sexy e messaggio di sfida agli haters: "Pensare è difficile, per questo la gente giudica"

07 settembre 2020 a

"Pensare è difficile, per questo la maggior parte della gente giudica". Questa la frase che Melissa Satta ha scritto in accompagnamento all'ennesima foto sexy postata su Instagram. La showgirl continua ancora le sue vacanze in Sardegna, e tra una voce e l'altra relativa alla sua storia turbolenta con il marito Kevin Prince Boateng continua a infiammare i suoi fan.

L'ultimo scatto pubblicato ritrae Melissa nella spiaggia "La Celvia" di Porto Cervo; qui indossa un bikini da urlo che risalta le sue curve esplosive al punto giusto. I followers apprezzano e lei manda un messaggio di sfida agli haters.

