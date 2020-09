Stasera in tv lunedì 7 settembre 2020, “Lincoln Rhyme: caccia al collezionista di ossa”: ultimo appuntamento su Italia1

07 settembre 2020 a

Va in onda oggi l'ultimo appuntamento con “Lincoln Rhyme: caccia al collezionista di ossa”, la serie USA targata NBC ispirata al best seller di Jeffery Deaver. Appuntamento stasera lunedì 7 settembre in prima visione assoluta su Italia 1.

Requiem Amelia trova un vecchio biglietto scritto dal Collezionista di ossa, indirizzato alla madre della prima vittima. Quando la squadra, grazie alle intuizioni di Lincoln, individua il posto della sepoltura della vittima, il cadavere è scomparso. La caccia al Collezionista viene sospesa per risolvere il caso di un attentatore che fa saltare in aria gli appartamenti di proprietà di una coppia priva di scrupoli. Il Collezionista, nel frattempo, ha rinchiuso in cantina la moglie Danielle, che cerca disperatamente di convincerlo a lasciarla andare e scappare in Colorado.

Peccato originale La figlia di un potente uomo politico sparisce durante la campagna elettorale del padre. La richiesta del riscatto fa pensare che si tratti di una ritorsione nei confronti del candidato, ma le indagini della squadra di Lincoln Rhyme portano ad una soluzione diversa. Un'intuizione di Amelia, provoca un'improvvisa svolta nella caccia al Collezionista di Ossa. Invece di una vittima di omicidio, si cerca la vittima di un rapimento, che potrebbe essere ancora viva.

Guerra aperta La caccia al Collezionista di Ossa si fa sempre più serrata, ora che l'identità dell'uomo è nota alla polizia. Il Killer prende di mira la squadra di Lincoln Rhyme. Il primo a farne le spese è Sellitto, che viene rapito, drogato e lasciato sul tetto di un hotel. Anche dopo essere stato salvato, il Detective accusa dei disturbi. Il veleno usato su di lui diventa l'indizio che porta Amelia nel ristorante in cui sono stati uccisi i suoi genitori. Ora c'è lei, nel mirino del Collezionista di Ossa.

Amelia riesce a scampare all'agguato del Collezionista e Claire riesce a mettere in fuga il Killer che si è introdotto a casa di Lincoln. Durante un trasferimento, la moglie e il figlio di Lincoln vengono rapiti dal Collezionista. Seguendo gli indizi, la squadra di Rhyme ritrova la donna e Lincoln scopre dov'è tenuto prigioniero Camden: il magazzino dove tutto è cominciato e dove ora deve chiudere la partita con il Collezionista, in un ultimo corpo a corpo.

La serie ruota intorno alle indagini per catturare il serial killer chiamato “Il collezionista di ossa. Protagonista è il genio della criminologia forense della polizia Lincoln Rhymes (Russell Hornsby, già in “Grimm”), diventato tetraplegico proprio durante l’ultima caccia al noto assassino. Ad aiutarlo nell’impresa Amelia Sachs (Arielle Kebbel, già in “The Vampire Diaries”), una giovane agente del New York Police Department che soffre della sindrome post traumatica da stress da quando ha assistito al brutale omicidio dei suoi genitori.

