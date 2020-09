Uomini e Donne, oggi lunedì 7 settembre 2020 su Canale 5: scontro Gemma Galgani e Sirius e spunta Valentina

Le anticipazioni della prima puntata

Uomini e donne torna oggi lunedì 7 settembre su Canale 5 con la prima puntata della quale forniamo alcune anticipazioni. L’appuntamento è alle ore 14.45 sulla rete ammiraglia Mediaset.

Maria De Filippi, fra le novità, ha previsto la fusione tra il Trono classico e il Trono over, uno studio unico con i protagonisti dei due troni presenti contestualmente. Ci sarà anche il pubblico, in un’area delimitata dello studio.

Il programma riparte da Gemma Galgani e Sirius. I due avevano iniziato una frequentazione alla fine della scorsa stagione, poi in estate non si sono più visti.

Questo nonostante i ripetuti tentativi di Nicola Vivarelli di incontrare la dama torinese. A quanto trapela ci sarà un vero e proprio scontro. Nicola chiederà a Gemma il motivo per cui sia sparita per tutta l’estate, Gemma accuserà Nicola di averla sfruttata per aumentare la propria popolarità.

Galgani accuserà poi Vivarelli di non essere mai stato sincero davvero con lei e, addirittura, di averle mandato messaggi scritti in realtà da sua madre. E in tutto questo spunta Valentina Autiero, sempre interessata a Sirius. La coppia, alla fine, uscirà in esterna insieme.

