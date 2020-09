Lucia Javorcekova, altro nudo integrale e fan in delirio: la "Mozzarellona" conquista tutti

07 settembre 2020 a

Non smette mai di stupire Lucia Javorcekova, ancora una volta regina del web. L'ultima foto pubblicata dalla modella slovacca ha mandato letteralmente in delirio i fan: sfondo tutto bianco e lei al centro completamente nuda, con curve esplosive in bella vista, eccezion fatta per una minuscola crocetta a coprire leggermente il seno.

Insomma, uno scatto hot e ad alto tasso sexy che è diventato subito virale tra i followers della "Mozzarellona", ormai sempre più a un passo da quota 2mila. Lucia Javorcekova avanza inesorabilmente nel gradimento degli internauti e in Italia - dal tormentone "Escile" lanciato qualche anno fa dalle Iene - è diventata tra le star più seguite.

