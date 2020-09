Daydreamer stasera in tv lunedì 7 settembre 2020 su Canale 5 e la domenica pomeriggio: anticipazioni

07 settembre 2020 a

E' il suo momento. Parliamo di "Daydreamer". Stasera lunedì 7 settembre - eccezionalmente in prima serata -, su Canale 5 spazio alla serie-fenomeno dell’estate. Dopo aver spopolato nel day-time dell’ammiraglia Mediaset, il titolo made in Turkey sbarca in prime-time con tre nuovi episodi in prima visione assoluta.



Emozioni, intrighi e passioni, sullo sfondo di una Istanbul moderna, dinamica e glamour, vedono protagonista l’esplosivo Can Yaman, chiamato a interpretare lo spirito ribelle Can Divit. Con lui l’affascinante Demet Özdemir, nelle vesti della timida e sognatrice Sanem Aydın.



I colpi di scena coinvolgono anche altri personaggi del cast: tra questi, Oznur Serceler, che impersona Leyla, sorella di Sanem, e Birand Tunca, fratello di Can, il serioso contabile dedito al proprio lavoro Emre.



Erkenci Kuş (titolo originale), in italiano Uccello del mattino, distribuito in 21 paesi, è una produzione Gold Film per Star TV. Alla regia Çağrı Bayrak. "Daydreamer" sabato 12 settembre è in onda alle ore 14.10. Domenica 13 settembre è previsto alle ore 16.30.