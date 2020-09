Unomattina, chi è il conduttore Marco Frittella: professione e vita privata. Nato ad Orte, legami con Terni e Perugia

07 settembre 2020 a

a

a

Alla conduzione di Unomattina, su Rai 1, Monica Giandotti e Marco Frittella. Conosciamo meglio il giornalista che tutte le mattine dà il buongiorno ai telespettatori Rai. Classe 1958, Frittella è nato ad Orte (in provincia di Viterbo) il 12 luglio. Vive a Roma. La carriera inizia presto, poco dopo i 21 anni. Tra il 1979 e i 1982 è redattore di Agricoltura Domani, rubrica di Rai 1. E' sua la proposta di cambiare il titolo in Linea verde. Inviato a Berlino durante il crollo del muro, si occupa anche della guerra civile in Libano. Nel 1993 ingresso al Tg1. Sulla carta stampata collabora con diversi quotidiani come Avvenire, Eco di Bergamo, Gironale di Brescia e Giornale di Sicilia.

Unomattina, chi è la conduttrice Monica Giandotti: lavoro, vita privata amore

Ha seguito l'allora presidente Francesco Cossiga e dal 2007 è anche docente all'Università Tor Vergata di Roma dove insegna giornalismo politico e radiotelevisivo nel corso di laurea magistrale in scienze dell’Informazione, della comunicazione e dell’editoria e nel master di II livello di comunicazione politico-istituzionale della facoltà di giurisprudenza. Numerosi i suoi corsi di anche presso la Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia e presso quella di giornalismo dell'Università di Salerno. Indossa spesso cravatte rossoverdi essendo un dichiarato tifoso della Ternana. Molto riservato sulla sua vita privata. Ha perso il padre quando aveva 14 anni, ha tre figli.