Unomattina riparte, Monica Giandotti e Marco Frittella i conduttori. Rinnovato il programma

07 settembre 2020 a

a

a

Sono Monica Giandotti e Marco Frittella i conduttori di Unomattina, la trasmissione con cui Rai 1 dà il buongiorno agli italiani, in onda dal lunedì al venerdì dalle 6.45 alle 9.50. La prima puntata della nuova stagione televisiva è andata in onda lunedì 7 settembre. Quella formata da Giandotti e Frittella è una coppia inedita. Rivisitate anche scenografia e veste grafica della trasmissione.

Come al solito vengono trattati tutti i temi di attualità, ovviamente partendo dall'emergenza Coronavirus. Annunciate inoltre inchieste sull'italia che vuole ripartire dal punto di vista economico e sociale, oltre a servizi su tematiche ambientali e sicurezza. Non mancheranno approfondimenti su costume e mondo dello spettacolo. Previsti, infine, collegamenti in diretta con i corrispondenti Rai dalle varie sedi estere.