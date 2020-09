L'ora della verità 2, cosa si sa della seconda stagione della serie tv girata in Corsica in onda su Canale 5

06 settembre 2020 a

Con quella di stasera, domenica 6 settembre 2020, si conclude la fortunata fiction mandata in onda da Canale 5 L’ora della verità. Si tratta di una produzione francese sulla storia di due generazioni di donne. Otto puntate di una fiction appassionante, ambientata in Corsica. Colpi di scena continui, andati in onda in tre puntate dal 30 agosto 2020 e fiato sospeso fino alla fine.

L'ora della verità, chi è il colpevole: anticipazioni puntata finale di stasera domenica 6 settembre 2020 su Canale 5

Ma la seconda stagione si farà oppure la serie tv finisce qui? Una seconda stagione stagione, L’ora della verità 2, non si farà. La fiction è infatti pensata per essere una miniserie auto conclusiva, caratteristica che ha inoltre convinto l’attrice Mathilde Seigner a prendervi parte. A rivelarlo è l’attrice stessa che durante un’intervista ha detto che “siamo qui in una miniserie che non prevede la seconda stagione, quindi non ho trovato alcun motivo per rifiutare. Dopo Sam, quello che non volevo più era un ruolo ricorrente. Era troppo limitante. Inoltre la stagione 2 è sempre complicata. È complicata perché abbiamo segnato un personaggio e c’è una pressione che si accumula da parte della rete e della produzione. Ma è normale che i produttori vogliano coinvolgerci nella stagione 2. Ma io non voglio farlo, e ora so che farò soltanto storie singole in tv o quelle che non richiedono sequel”.

Vedremo se ci saranno ripensamenti, in attesa di sviluppi, la storia finisce qui.