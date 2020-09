"Mi manda RaiTre" torna lunedì 7 settembre 2020 con Lidia Galeazzo e Federico Ruffo

06 settembre 2020 a

Torna “Mi manda RaiTre” e inizia la nuova stagione con grandi novità per i telespettatori. Per la prima volta, il programma che da 30 anni difende i diritti dei cittadini, raddoppia infatti la conduzione che sarà affidata a Lidia Galeazzo, giornalista appassionata di temi sociali e forte di 20 anni di esperienza al Tg2 e a Federico Ruffo, autore di numerose inchieste per Report e fino all’anno scorso conduttore de Il posto giusto.

Da domani, lunedì 7 settembre, su Rai3 alle 10, ogni giorno, la trasmissione, dedicherà ampio spazio alle notizie che riguardano le tasche dei cittadini, a partire da quelle relative alle varie misure economiche legate all’emergenza Covid-19, per continuare con pensioni, conti correnti, accise sulla benzina e altre costose contraddizioni. Come da tradizione poi, continuerà ad affrontare tutte quelle vicende che possono avvelenare la vita di una persona: truffe virtuali e non, bollette esageratamente alte, voli e viaggi cancellati, furti di identità, clonazioni di Sim telefoniche, errori della pubblica amministrazione, malasanità e assurdi burocratici.

Chi ha subito un danno, avrà la possibilità di partecipare al programma e chiedere, in diretta, una soluzione ai rappresentanti dell’ente pubblico o privato protagonista dell’eventuale errore. Si tornerà anche ad affrontare i problemi delle categorie svantaggiate, promuovendone la salvaguardia e l’estensione dei diritti. "Mi manda Rai3", si conferma nel ruolo di guida nei meandri della vita di tutti i giorni, suggerendo ai telespettatori, con l’ausilio di esperti, le soluzioni più adatte alle situazioni pratiche e burocratiche in cui nessuno vorrebbe mai trovarsi.