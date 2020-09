L'ora della verità, chi è il colpevole: anticipazioni puntata finale di stasera domenica 6 settembre 2020 su Canale 5

Palma scopre la verità e tutti gli indizi cadono su Cassanu ma i colpi di scena sono dietro l'angolo

06 settembre 2020 a

a

a

Chi è il vero colpevole, anticipazioni su come finisce L'ora della verità che stasera, domenica 6 settembre 2020, va in onda su Canale 5 in prima serata.

Si tratta di una prima Tv assoluta, una fiction girata in Corsica, ricca di colpi di scena che non mancheranno nemmeno in questa terza e ultima puntata dove saranno trasmessi il settimo e l’ottavo episodio.

L'ora della verità, stasera in tv domenica 6 settembre 2020 ultima puntata su Canale 5: svelati tutti i segreti

EPISODIO 7 Nel passato, Palma incontra la madre di Salomé e scopre la verità sul piccolo Orsu. Sentendosi di nuovo tradita dal marito, decide di abbandonarsi fra le braccia di Natale. Poi rivela a Paul di non voler più vivere con lui e che partirà presto con i figli. Clotilde però è disperata a causa del tradimento della madre e cerca di uccidersi.

EPISODIO 8 Salomé decide di ritagliarsi ancora il suo spazio al fianco di Paul e non esita ad affrontarlo di fronte a tutta la famiglia. Nonostante la rabbia, l’uomo decide alla fine di partire con lei. Nel presente, Cassanu diventa il sospettato principale per quanto avvenuto quell’estate del ’94. Una lettera di Santucci sembra incastrarlo in via definitiva. Vedremo stasera se ci saranno altri colpi di scena.