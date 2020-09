Stasera in tv domenica 6 settembre 2020, su Rai2 la finale di volley femminile SuperCoppa

La sfida è fra Busto Arsizio e Conegliano

Sette mesi dopo la Finale di Coppa Italia, sarà ancora la Unet E-Work Busto Arsizio a contendere un trofeo all’Imoco Volley Conegliano. Nella prosecuzione della seconda semifinale della 25/ma Supercoppa Italiana (si partiva dall’1-1) le farfalle di Marco Fenoglio vincono due set, battono la Igor Gorgonzola Novara e raggiungono le pantere di Daniele Santarelli in finale. Questa sera, domenica 6 settembre 2020, ancora al PalaGoldoni di Vicenza, la sfida per il titolo, in diretta su Rai Due: apertura del collegamento alle 21.05, dieci minuti prima del fischio di inizio.

Per gli appassionati appasionati di pallavolo appuntamento questa sera sulla rete Rai per la diretta.