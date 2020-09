Stasera in tv domenica 6 settembre 2020, su La7 il film Chernobyl

06 settembre 2020 a

a

a

Stasera, domenica 6 settembre 2020, va in onda alle ore 20.35, su La7 il film Chernobyl. Durante un test, il reattore numero 4 della centrale nucleare ucraina di Cernobyl', situata a pochi chilometri di distanza dal confine con la Bielorussia, esplode, sparando in aria una quantità incredibile di materiale radioattivo.

Chernobyl, stasera in tv 5 luglio: La7 ripropone la puntata del processo

Mentre i tecnici e gli ingegneri del turno di notte cercano di stabilizzare la situazione e di capire l'entità dei danni, i vigili del fuoco intervengono per spegnere l'incendio. Non molto lontano da lì, a Pryp'jat' - la cittadina-dormitorio situata a soli 3 chilometri di distanza sorta proprio per i lavoratori della centrale e per le loro famiglie -, migliaia di persone assistono a quello spettacolo tanto affascinante quanto letale. Poche ore dopo, il professor Valery Legasov (Jared Harris) - il primo vicedirettore dell'Istituto Kurcatov per l'Energia Atomica, uno dei più stimati chimici sovietici di quegli anni - riceve una telefonata dal Cremlino: farà parte della commissione d'inchiesta sull'incidente nucleare più terribile della Storia, il Disastro di Cernobyl'.