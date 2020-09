Stasera in tv domenica 6 settembre 2020, su Rai4 "Italian Crime Stories": da Garrone ai fratelli D'Innocenzo

06 settembre 2020 a

Da stasera, 6 settembre su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre), ogni domenica, in prima e seconda serata, doppio appuntamento settimanale con il ciclo “Italian Crime Stories”: film di genere crime, firmati da grandi autori del panorama nazionale, come Matteo Garrone e Claudio Caligari, e sorprendenti opere d’esordio; storie di vita e di malavita, emarginazione e riscatto impossibile, accomunate da uno sguardo realista e spietatamente lucido al sottobosco delle città italiane e al non-luogo delle periferie. Film presentati in importanti festival e film meno noti, ma di grande qualità, alcuni in prima visione, che Rai4 si propone di far conoscere al pubblico televisivo.

Il ciclo si apre oggi domenica 6 settembre con un accorato omaggio a Claudio Caligari, artista dalla grande sensibilità scomparso prematuramente cinque anni fa. Alle 21.20 Rai4 trasmetterà “Non essere cattivo”, vero e proprio testamento di Caligari, presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, interpretato dagli allora astri nascenti Alessandro Borghi e Luca Marinelli. A seguire, il documentario in prima visione assoluta “Se c’è un aldilà sono fottuto. Vita e Cinema di Claudio Caligari”, affettuoso ritratto del regista diretto da Simone Isola e Fausto Trombetta, ricco di materiale inedito e testimonianze di chi con lui ha lavorato e gli è stato vicino, come l’amico e collega Valerio Mastandrea.