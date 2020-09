Stasera in tv domenica 6 settembre 2020: Baywatch su Italia 1: cast e trama

06 settembre 2020 a

Baywatch va in onda su Italia 1 stasera, domenica 6 settembre 2020, a partire dalle ore 21.25. Per la scelta del ruolo del protagonista di ‘Baywatch’, il tenente Mitch Buchannon, la produzione punta sul sicuro e vuole per questo ruolo, che richiede fisico e presenza, l’attore Dwayne Johnson, ai tempi della sua militanza nel mondo del wrestling chiamato ‘The rock’, la roccia. Nel cast di Baywatch Alexandra Daddario e Zack Efron.



La trama di Baywatch: Emerald Bay, Florida, il luogo dove si svolgono le vicende della pattuglia di bagnini più celebre al mondo, località di villeggiatura dove nascono amori, succedono imprevisti, tutto però sempre sotto il diretto controllo dei ‘baywatch’, i bagnini. A capo della brigata incontriamo il tenente Mitch Buchannon il quale, assieme ai colleghi di sesso maschile e femminile, da il via alle selezioni per completare il comparto, alcuni posti ad inizio stagione turistica sono ancora da assegnare.

Tra i pretendenti si mettono in luce, sia positivamente che negativamente, alcuni ragazzi. Max Brody, ex campione olimpico di nuoto, ha tutte le caratteristiche per poter contribuire ai salvataggi in mare ma il suo carattere egocentrico non gli consente di fare gioco di squadra, requisito fondamentale, soprattutto se ti trovi agli ordini del tenente Mitch Buchannon.

Durante le selezioni la vita della baia continua e spunta dal nulla una fantomatica donna, Victoria Leeds, proprietaria del locale Huntley Club che molti definiscono come copertura alla sua attività criminale di stampo mafioso. Selezioni, omicidi, amori, incomprensioni: la vita dei “baywatcher” più amati di sempre non conosce tregue e ancora una volta catturerà l’attenzione del pubblico e siamo fortemente convinti non sarà solamente quello adolescenziali, i padri e le madri di oggi sono i ragazzini di allora, quando uscì la serie e nascevano i flirt.