Stasera in tv domenica 6 settembre, su Rai3 "Nella tana dei lupi", la trama del film

06 settembre 2020 a

a

a

Va in onda in prima visione su Rai3 stasera, domenica 6 settembre alle 21.30, “Nella tana dei lupi”. Al centro del film d’azione, diretto da Christian Gudegast, c’è "Big Nick" O'Brien, interpretato da Gerard Butler: un detective che dirige una squadra anticrimine a Los Angeles. Una rapina più sanguinosa delle altre gli ha tolto il sonno. Piantato dalla moglie, che non sopporta più il suo stile di vita, O'Brien si butta a capofitto nel lavoro e, con un manipolo di uomini, continua le sue indagini. Incontra poi Donnie, gestore di un pub e chiave di accesso al mistero.