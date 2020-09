Stasera in tv domenica 6 settembre 2020, su Rai1 "Hotel Gagarin" film con Amendola e Argentero: trama

06 settembre 2020 a

Va in onda in prima visione su Rai1 stasera, domenica 6 settembre alle 21.25, il film che racconta la storia di cinque italiani squattrinati che vengono convinti da un sedicente produttore a girare un film in Armenia. E' una commedia del 2018, diretta da Simone Spada, “Hotel Gagarin”.

Appena arrivati all'Hotel Gagarin, un albergo isolato nei boschi e circondato dalla neve, scoppia una guerra e il produttore sparisce con i soldi. I loro sogni vengono infranti ma nonostante tutto la troupe troverà il modo di trasformare questa esperienza spiacevole in un'occasione indimenticabile. La regia è firmata da Simone Spada. Protagonisti Claudio Amendola, Luca Argentero, Giuseppe Battiston e Barbora Bobulova.