Oggi in tv domenica 6 settembre, Seat Music Awards 2020 con Nek su Rai1 alle 16: artisti e scaletta

I "Seat Music Awards 2020" tornano anche in questa domenica 6 settembre 2020. Alle ore 16 sempre su Rai1 terzo speciale appuntamento con il “SEAT MUSIC AWARDS – Viaggio nella musica”. Nek sarà il conduttore e volto narrante di questa puntata, un vero e proprio viaggio nel mondo della musica, in cui incontrerà e presenterà i suoi colleghi cantanti e le loro hit, oltre ad alcuni dei protagonisti delle puntate precedenti e ai lavoratori dello spettacolo, a cui tutto questo progetto è dedicato, immergendosi nella settimana che riaccende le luci sulla musica dall’Arena di Verona.

Gli artisti presenti in questo terzo speciale saranno: IL VOLO, GIGI D’ALESSIO e CLEMENTINO, BUGO e ERMAL META, MARIO BIONDI, RON, MARCO MASINI, FABRIZIO MORO, ROCCO HUNT e ANA MENA, GAIA, AIELLO, NINA ZILLI, MR. RAIN, SIMONA MOLINARI, GIOVANNI CACCAMO e MICHELE PLACIDO e tanti altri ospiti, protagonisti della “Settimana della Musica”.