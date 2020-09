L'ora della verità, stasera in tv domenica 6 settembre 2020 ultima puntata su Canale 5: svelati tutti i segreti

06 settembre 2020 a

a

a

E' il giorno dela gran finale della fiction girata in Corsica. Stasera, domenica 6 settembre, in prima serata, su Canale 5, ultimo appuntamento con «L’ora della verità», la serie inedita tratta dal noir Le temps est assassin, di Michel Bussi. Nel cast, Caterina Murino, Mathilde Seigner e Jenifer Bartoli. Verranno mandati in onda gli ultimi due episodi e questa è la terza puntata. Verranno svelati tutti i segreti in un susseguirsi di colpi di scena.

Caterina Murino, chi è l'attrice che interpreta Palma nell'ora della verità su Canale 5. Il post per i fan



Episodio 7: Grazie all'abile difesa di Clotilde, Orsu viene scarcerato e la conduce nel luogo dove Palma viene tenuta prigioniera; Cervone tentera' in tutti i modi di fermarla. Clotilde decide di andare a riprendere la figlia Valentine dai nonni, ma la ragazza e' stata portata via poco prima da Cervone. Palma intanto riesce a liberarsi e a uscire dal covo, ma accecata dal sole precipita in un burrone.

Episodio 8: Dopo aver letto la lettera lasciatagli dal padre prima di morire, Stephane va da Cassanu per chiedere spiegazioni. Siamo alla resa dei conti. L'omertà e le convinzioni sbagliate hanno portato a coprire omicidi e decisioni sbagliate: una donna innocente è stata segregata per venticinque anni sulla base di ipotesi e false convinzioni.