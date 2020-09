Temptation Island 2020, rinvio al 16 settembre: una coppia scoppia e serve il cambio

05 settembre 2020 a

a

a

Temptation Island 2020, ci siamo. Anzi no, il tempo di un rinvio. E' stato necessario rinviare la data di inizio della trasmissione perché una coppia è scoppiata e serviva tempo per sostituirla.

L'avvio di Temptation Island 2020 cambia così data. La seconda edizione di quest'anno del programma di Canale 5 non inizia più il 9 settembre, come precedentemente indicato. ma mercoledì 16 settembre. La notizia è stata ufficializzata sui canali social del reality della rete ammiraglia Mediaset.

Alessia Marcuzzi e il gossip dell'estate: "Io, De Martino e Belen: vi spiego come è andata"

Alla conduzione ritroviamo Alessia Marcuzzi, già al timone di Temptation Island Vip nel 2019.

La coppia che è scoppiata ha costretto la produzione di Temptation Island a un cambio di programma in corsa e a un inevitabile spostamento. I due concorrenti sarebbero già stati sostituiti da un'altra coppia, chiamata in tempi strettissimi al resort Is Morus Relais .

. I concorrenti di Temptation Island sono Alberto Maritato e Speranza Capasso, Anna e Gennaro, Nadia e Antonio Giungo, Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino, Sofia e Amedeo. Si tratta in tutti i casi di concorrenti "nip", non appartenenti al mondo dello spettacolo italiano. Qual è la coppia che ha lasciato il programma in tempi così brevi? Non è dato saperla, ma presto conosceremo.