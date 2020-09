Stasera in tv sabato 5 settembre 2020, i "Documentari d'autore" di Rai Storia: Basileus. La scuola dei re

05 settembre 2020 a

a

a

Ambientato nella scuola media Federico Fellini del quartiere San Basilio a Roma, il documentario “Basileus. La scuola dei re” - in onda stasera sabato 5 settembre alle 22.55 su Rai Storia per il ciclo “Documentari d’autore” - racconta i percorsi di formazione di un gruppo di adolescenti e di cosa significhi essere insegnanti in contesti non semplici come quelli delle scuole di periferia. Un viaggio nella vita di classe attraverso una coralità di voci e di volti che mostra un mondo incredibilmente denso da scoprire, trasudante della vitalità tipica dell'adolescenza, di speranze, sogni, ma anche carico di difficoltà, di paure e d'incertezza verso il futuro.