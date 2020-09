Seat Music Awards su Rai1 stasera sabato 5 settembre 2020, gli artisti e la scaletta

05 settembre 2020 a

Stasera, sabato 5 settembre 2020 in diretta su Rai1, secondo appuntamento dei Seat Music Awards, che quest'anno hanno l'obiettivo di contribuire alla raccolta fondi "Covid 19 Sosteniamo la musica", in favore dei lavoratori dello spettacolo in difficoltà.

All'Arena di Verona, Carlo Conti e Vanessa Incontrada accoglieranno sul palco Achille Lauro, Annalisa, Malika Ayane, Baby K, Boomdabash con Alessandra Amoroso, Gigi D'Alessio, Fred De Palma, Diodato, Giusy Ferreri, Francesco Gabbani, Ghali, Il Volo, Irama, J-Ax, Levante, Mahmood, Marco Masini, Ermal Meta, Mika e Michele Bravi, Modà, Fabrizio Moro, Nek, Enrico Nigiotti, Tommaso Paradiso, Piero Pelù, Max Pezzali, Raf e Tozzi, Francesco Renga, Riki, Anna Tatangelo, The Kolors ed Enrico Brignano.

Il primo atto dell'evento è andato in scena mercoledì facendo registrare il 22,2% di share con 4.094.000 telespettatori. Domani, domenica 6 settembre, alle 16.00 sempre su Rai1 sarà la volta del terzo appuntamento con il Seat Music Awards, dal titolo Viaggio nella musica e con la conduzione di Nek.