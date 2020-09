"Paesi che vai" in tv domenica 6 settembre 2020: sulle tracce dei Longobardi su Rai1

Da nord a sud fino al promontorio del Gargano passando per l'Umbria

Un viaggio in parte inconsueto, che percorrerà la Penisola da nord a sud fino al promontorio del Gargano quello di “Paesi che vai”, programma di Rai1 ideato e condotto da Livio Leonardi.

Nella puntata di domenica 6 alle 9.40, la trasmissione sarà sulle tracce dei Longobardi, un popolo dal cuore antico che ha lasciato in Italia testimonianze di grande valore artistico e culturale, località che l’UNESCO ha riconosciuto “Patrimonio dell’Umanità”, consacrandole col glorioso appellativo di “Luoghi del potere”.

Tra prodigiose fortezze, antiche chiese e affascinanti monasteri, si andrà alla scoperta di un Impero durato per più di 200 anni, partendo dal complesso monastico di San Salvatore-Santa Giulia a Brescia, passando poi dall’Umbria, per arrivare sino a Monte Sant’Angelo, in Puglia, al meraviglioso Santuario di San Michele. Quest’ultimo si erge attorno all’omonima grotta che la National Geographic Society ha inserito nella “Top ten” delle più belle del mondo. In chiusura di puntata un’esperienza straordinaria al cospetto della Cascata delle Marmore, una delle più alte d’Europa. Un racconto tra incantevoli bellezze naturali e sport, come il rafting e il parapendio.