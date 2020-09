Seconda serata tv: oggi 5 settembre su Rete4 il film "Sessomatto" di Dino Risi

05 settembre 2020 a

a

a

Seconda serata tv: sabato 5 settembre su Rete4 va in onda il film "Sessomatto" (ore 23,50). Pellicola italiana del 1973, piccante, strutturata su nove episodi. La regia è di Dino Risi, nel cast ci sono Giancarlo Giannini, Laura Antonelli, Paola Borboni, Alberto Lionello, Duilio Del Prete.



Le trame: un cameriere trova un modo singolare per svegliare la sua padrona. Due poveracci, incuranti della miseria, non si fermano al quindicesimo figlio. Un venditore ambulante riesce a far l'amore solo in ascensore. Un emigrato s'innamora di un travestito per poi scoprire che si tratta del fratello. Una vedova siciliana sposa per vendetta l'uomo che le ha fatto uccidere il marito. Risi insiste col film a episodi nel filone della commedia all'italiana, ma arriva fuori tempo massimo. C'e' naturalmente qualche momento godibile, grazie anche agli interpreti, ma l'intera opera non ha l'arguzia o la cattiveria dei bei tempi.