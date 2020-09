Amadeus e il Festival di Sanremo 2021: "O si fa con il pubblico oppure nulla"

Sara Nucoli 05 settembre 2020 a

a

a

Amadeus - nel corso del Festival della tv e dei nuovi media di Dogliani, in provincia di Cuneo - ha fatto il punto della situazione sul Festival di Sanremo 2021 annunciando che non ci sono alternative nel caso in cui non venisse aperto il teatro Ariston.

Fiorello farà Sanremo 2021 con Amadeus "Poi forse chiudo la carriera"

"Non c'è nessun piano B per il Festival di Sanremo, deve essere nella totale normalità. O si fa con il pubblico o nulla": così, senza giri di parole, il conduttore Amadeus ha parlato del 'suo' show, la gara canora più famosa d'Italia "È impensabile un Ariston vuoto, o con il pubblico distanziato e poi l'orchestra, ogni due metri. E chi lo dice a Fiorello che non può sputarmi l'acqua sul collo?", ha aggiunto tra il serio e il faceto lo showman. Annunciata il 17 dicembre come data per la serata finale di Sanremo Giovani.