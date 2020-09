Maxi Lopez attacca Wanda Nara dopo il Covid di Icardi: "Due miei figli positivi, colpa sua"

05 settembre 2020 a

La positività al Covid di Mauro Icardi ha riaperto lo scontro tra Maxi Lopez e la sua ex compagna Wanda Nara e attuale moglie del calciatore del Psg. L’ex attaccante del River non ha esitato a criticare la madre dei suoi tre figli per la sua irresponsabilità nel proteggere i bambini dalla pandemia. In una trasmissione trasmessa ieri dal programma 'Los Angeles de la Mañana', Maxi Lopez, come riporta il quotidiano spagnolo As, ha denunciato che due dei suoi figli sono risultati positivi al test dopo il viaggio della famiglia Icardi a Ibiza.

"Sono indignato, questa donna è incosciente per quello che fa. Ho due figli positivi perché lei non capisce", si è lamentato il calciatore, che ha anche rivelato di aver avvertito Wanda di non andare in vacanza alle Baleari: "Le ho detto che non doveva andare a Ibiza. Tutti quelli che tornano da lì tornano contagiati. Ma è l’incoerenza di una madre. Se lei non lo capisce, chi altri potrebbe capirlo?".