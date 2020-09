Stasera in tv, 5 settembre, su Iris il film "The Score" con Robert De Niro e Marlon Brando

05 settembre 2020 a

Stasera in tv, 5 settembre, su Iris va in onda il film "The Score" (ore 21). Thriller americano del 2001, regia di Frank Oz, nel cast ci sono due icone come Robert De Niro e Marlon Brando, ma anche Edward Norton, Angela Bassett

Stasera in tv, 5 settembre, tornano i Seat Music Awards su Rai1: presentano Conti e Incontrada



La trama: Nick ormai ha una certa età e ha deciso di ritirarsi dalla sua attività di ladro. Ha pianificato tutto, ma un suo vecchio compare gli propone un ultimo irrinunciabile colpo.