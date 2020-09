Stasera in tv, 5 settembre, su Canale5 il film "La scuola più bella del mondo"

05 settembre 2020 a

Stasera in tv, 5 settembre, va in onda su Canale5 il film "La scuola più bella del mondo" (ore 21,25). Commedia italiana del 2014, regia di Luca Miniero, nel cast ci sono Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Finocchiaro, Miriam Leone e Lello Arena.

La trama: la scuola media toscana "Giovanni Pascoli" è in competizione per il premio di migliore istituto e il preside per aggiudicarsi la vittoria decide di invitare la classe di una scuola di Accra, capitale del Ghana. Con la complicità del correttore automatico del motore di ricerca, il bidello manda erroneamente l'invito...