Elettra Lamborghini, incidente al party scatenato prima delle nozze: "Io astemia, la migliore amica degli ubriachi"

Elettra lamborghini e l'addio al nubilato. Tutto rigorosamente in diretta social, sulle Stories di Instagram. Un party in attesa del matrimonio con Afrojack, al quale hanno preso parte le amiche più intime della Twerking Queen, con test per scongiurare contagi Covid annesso. Canti, balli, spensieratezza e amicizia, ma anche un lieve incidente, come raccontato dalla bella ereditiera.

‘Non potete capire cosa vuole dire essere astemia. Io sono la migliore amica degli ubriachi. io me la rido’, ha iniziato a dire Elettra Lamborghini per descrivere l’atmosfera del party e, soprattutto, prima di raccontare di essersi fatta male. ‘Io sono cascata e mi sono spaccata un polso’, ha, infatti, rivelato la cantante di Musica e il resto scompare. E' charo come Elettra non si sia spaccata (per fortuna) un bel niente, solo un modo di dire in senso figurato. Per rendere l'idea dell'atmosfera.