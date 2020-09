Benedetta Rossi, arriva un altro cane: la foto e il post che emoziona. Prenderà il posto di Nuvola

05 settembre 2020 a

Eccolo, un altro cane per Benedetta Rossi. Dopo Nuvola, che se ne è andato nelle scorse settimane, ecco il nuovo amico della food blogger. L'annuncio in un post su Instagram che emoziona. Appare la foto del cane e una dida: "Ciao a tutti, io sono Cloud, adesso sono in viaggio con Benny e Marco verso la mia nuova casa...loro non si vogliono far vedere perchè hanno un po’ gli occhi lucidi, ma più tardi vi racconterò di più".

Benedetta è nota per le sue ricette tradizionali e con "Fatto in casa da Benedetta" stupisce quotidianamente per la semplicità e capacità di ricerca, esecuzione e narrazione. Oltre ai piatti, Benedetta ha postato sui suoi canali social anche momenti di vita privata assieme al suo cane Nuvola che è morto qualche settimana fa. Ora ne arriva un altro ed è spettacolare.