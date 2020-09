Stasera in tv, 5 settembre, su Rai3 va in onda il film "Ostili"

05 settembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 5 settembre, su Rai3 va in onda alle 21,30 il film "Hostiles - Ostili". Pellicola americana di avventura (e drammatica), la regia è di Scott Cooper, nel cast ci sono Christian Bale, Rosamund Pike, Ben Foster, Stephen Lang, Rory Cochrane.

Stasera in tv, 5 settembre, su Rai2 il film "Il crudele volto dell'inganno"



La trama: il capitano Joe Blocker è alla soglia della pensione quando, su richiesta del presidente degli Stati Uniti, gli viene ordinato di condurre fino al Montana il capo Cheyenne Falco Giallo, in fin di vita per una malattia terminale. Peccato che Joe abbia combattuto contro gli indiani fino a quel momento e abbia visto morire molti amici e commilitoni, alcuni proprio per mano di Falco Giallo. Al drappello si unisce anche Rosalie, una donna che ha visto trucidare la propria famiglia (nella prima scena, che precede i titoli di testa) da una banda di ladri di cavalli Comanche.