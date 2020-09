Stasera in tv, 5 settembre, tornano i Seat Music Awards su Rai1: presentano Conti e Incontrada

Tra gli artisti ospiti anche il tifernate Michele Bravi (con Mika)

Un’edizione speciale a sostegno dei lavoratori dello spettacolo in difficoltà per l'emergenza Covid 19. Dopo il successo della prima serata evento dello scorso mercoledì, i "Seat Music Awards 2020" tornano per sostenere la musica con il secondo appuntamento, sempre in diretta dall'Arena di Verona e con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada, sabato 5 settembre dalle 20.35 su Rai1. Sul grande palco posizionato al centro dell'Arena - perchè si possa godere di una visuale a 360° delle esibizioni musicali - si alterneranno tanti artisti e ospiti del mondo dello spettacolo accorsi per contribuire alla raccolta fondi "Covid 19 - Sosteniamo la musica". Tra gli altri, si esibiranno Achille Lauro, Malika Ayane, Boomdabash con Alessandra Amoroso, Gigi D'Alessio, Francesco Gabbani, Ghali, Irama, J-Ax, Levante, Mahmood, Mika e Michele Bravi, Nek, Tommaso Paradiso, Pierò Pelù, Max Pezzali, Raf e Tozzi...